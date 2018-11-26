Москва, 26 ноября, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Строительство нового Северомуйского тоннеля в Бурятии по расчетным данным Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ) обойдется примерно в 261 млрд рублей. Об этом пишет 26 ноября «Коммерсантъ».

Тоннель

Также сообщается, что после строительства нового тоннеля через Северомуйский хребет пропускная способность участка Байкало-Амурской магистрали (БАМ) удвоится: на сегодняшний день по «одноколейному» старому тоннелю проходит до 16 пар поездов, в то время как при введении в эксплуатацию нового тоннеля количество составов увеличится до 34 пар.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о проектировании нового тоннеля было принято 13 августа 2018 года на совещании у российских вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака. Добавим, Северомуйский тоннель находится в Бурятии на БАМе. Это самый протяженный железнодорожным тоннель в стране (15,343 км). Его строительство продолжалось около 20 лет, тоннель был запущен в эксплуатацию в 2003 году.

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