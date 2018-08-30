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РЖД запланировал построить второй Северомуйский тоннель

Экономика

ТЭО должно быть готово к 20 декабря

Москва, 30 августа 2018, 03:39 — REGNUM  Второй Северомуйский тоннель планирует построить ОАО РЖД, пишет 30 августа газета «Коммерсантъ».

Технико-экономическое обоснование проекта РЖД начнет формировать в ближайшее время. К 20 декабря оно уже должно быть готово. Начало строительных работ запланировано не раньше чем в 2025 году.

В результате пропускная способность этого участка БАМа должна вырасти до 100 млн тонн в год.

Уточняется, что такое решение было принято 13 августа на совещании у российских вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака. Обеспечить разработку ТЭО должны Минтранс РФ, Минэкономики РФ, РЖД и Совет потребителей монополии.

Напомним, Северомуйский тоннель находится в Бурятии на БАМе. Это самый протяженный железнодорожным тоннель в стране (15,343 км).

До его открытия поезда ходили по обходной ветке через перевал по седловине Северо-Муйского хребта. По нему могли ходить только грузовые составы длиной в несколько вагонов, а движение пассажирских поездов было запрещено.

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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