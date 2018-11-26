Москва, 26 ноября, 2018, 07:18 — ИА Регнум. 23 ноября стало «чёрной пятницей» для нефтяного рынка, только в другом смысле. Впрочем, без массовых распродаж не обошлось. Цена барреля Brent на ICE обвалилась на 5,6% до $59,29. Одной из причин обвала мог стать прогноз Международного энергетического агентства о том, что рост добычи нефти вне ОПЕК может превысить предыдущий прогноз на 29% и составить 2,3 млн баррелей в сутки вместо ожидаемых ранее 1,8 млн, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Другой причиной могли стать распространяемые в западных СМИ слухи о том, что в Саудовской Аравии может произойти государственный переворот, в результате которого наследный принц Мухаммед бен Салман может лишиться наследства и, соответственно, своего поста, а причиной этого может стать громкая история с убийством журналиста Хашогги. Если такое произойдет, то не исключено, что новый наследник престола будет занимать проамериканскую позицию, а это позволит еще сильнее продавить вниз цены на нефть по приказу президента Трампа. Не случайно американский президент в выходные написал в Twitter: «Как замечательно, что цены на нефть падают (спасибо тебе, президент Т.!)».

Президент США, видимо, руководствовался народной мудростью, что если сам себя не похвалишь, то никто этого за тебя не сделает. Кроме того, фактический провал эмбарго США против Ирана тоже оказывает негативное давление на цену черного золота. Если нефть не удержится на уровне в $58, возможно снижение до $54, далее падение может стать бесконтрольным, а если на саммите ОПЕК не будет достигнуто никаких существенных договоренностей, вероятность этого повысится. Сегодня, 26 ноября, цены на нефть Brent марки будут находиться в коридоре $58−60 за баррель.

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