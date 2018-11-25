Трамп похвалил себя за снижение мировых цен на нефть

, , 20:20 — REGNUM Президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter прокомментировал резкое снижение цен на черное золото на мировых рынках, которое произошло на текущей неделе.

«Цены на нефть падают (скажите спасибо президенту Т)», — написал 25 ноября глава Белого дома.

Напомним, цена нефти марки «Brent» 23 ноября на мировых рынках опустилась ниже отметки $60 за баррель.

Как передавало ИА REGNUM, 8 ноября президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что цены на нефть снизились за последние месяцы благодаря его «решениям».

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