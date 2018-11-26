Нижний Новгород, 26 ноября, 2018, 04:33 — ИА Регнум. Два необычных дела должен будет рассмотреть Арбитражный суд Нижегородской области — региональное министерство имущественных и земельных отношений требует взыскать с ПАО «ГАЗ» по одному иску 4,07 рубля, а по второму — 6,23 рубля. Иски судом к производству приняты и их рассмотрение начнётся в середине декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Оба иска министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области были поданы 16 ноября 2018 года, но к производству их суд принял только 23 ноября. Рассмотрение будет проходить по упрощенной схеме.

Первым исковым заявлением ведомство просит взыскать пени в размере 4,07 рубля за период с 21 января 2016 по 5 сентября 2018 года по договору №18−4380г от 3 июля 2014 года. Речь в договоре идёт об аренде земельного участка. Суд предложил сторонам до 14 декабря предоставить документы: истцу — доказательства платежа 12.02.2016 года, пояснить конечную дату расчета пени, ответчику — письменный мотивированный отзыв на исковое заявление.

«Стороны вправе представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, в срок до 11.01.2019 года», — отмечается в определении суда.

Вторым иском то же министерство требует взыскать пени по договору аренды земли в размере 6,23 рубля за период с 21 января 2016 года по 5 сентября 2018 года. Договор за №18−471г был заключён 7 марта 2008 года. Дополнительные документы в суд по этому делу стороны должны предоставить до 14 декабря.

ПАО «ГАЗ» в Нижегородской области по объёму выручки занимает 21 место из 152 846 компаний. Размер чистых активов ПАО на 31.12.2017 года составлял 20 668 130 000 рублей. В 2017 году от всех видов деятельности компания получила прибыль в размере 218 863 000 рублей.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в начале августа 2018 года со второй попытки вошёл в совет директоров ПАО.

Помимо этого, именно на нижегородском предприятии общества в конце декабря 2017 года Владимир Путин сделал заявление о своём предстоящем выдвижении в президенты РФ на выборах в марте 2018 года.

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