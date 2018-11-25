Москва, 26 ноября, 2018, 01:56 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» стала рекордсменом по масштабу выявленных финансовых нарушений. Об этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в программе «Действующие лица» на телеканале «Россия-1», которая вышла в эфир 25 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

По словам Кудрина, с Роскосмосом «большие проблемы» — обнаружены нерациональные траты, различные нарушения финансовой дисциплины. Так, ведомство неверно проводит закупки, цены в которых завышены, допускает простаивание объектов, «омертвление» средств на недостроях.

«Кроме того, несколько миллиардов утрачено — то есть, по сути, своровано — и сейчас идут расследования», — добавил глава Счетной палаты.

Ранее в отчете Счетной палаты говорилось, что в 2017 году в работе Роскосмоса выявили нарушения на общую сумму 785,5 млрд рублей.

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