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В Роскосмосе назвали шуткой слова Рогозина о проверке высадки на Луну

Наука

«Шутка, конечно»

Москва, 25 ноября 2018, 07:16 — REGNUM  Предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о проверке факта высадки американских астронавтов на Луну носило шуточный характер, заявили 24 ноября представители госкорпорации РИА Новости.

«Шутка, конечно», — ответили представители «Роскосмоса» на просьбу прокомментировать заявление главы корпорации.

Напомним, 23 ноября во время посещения компании «Российские космические системы» вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном глава «Роскосмоса» Дмитрий Розгозин заявил, что в госкорпорации поставили задачу проверить факт высадки американской экспедиции на Луну.

Отметим, Федеральная космическая программа по изучению Луны предусматривает запуск к спутнику Земли пяти космических станций. Космические аппараты будут запускать с космодрома «Восточный» с 2021 по 2025 год.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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