В Роскосмосе назвали шуткой слова Рогозина о проверке высадки на Луну

Москва, , 07:16 — REGNUM Предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о проверке факта высадки американских астронавтов на Луну носило шуточный характер, заявили 24 ноября представители госкорпорации РИА Новости.

«Шутка, конечно», — ответили представители «Роскосмоса» на просьбу прокомментировать заявление главы корпорации.

Напомним, 23 ноября во время посещения компании «Российские космические системы» вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном глава «Роскосмоса» Дмитрий Розгозин заявил, что в госкорпорации поставили задачу проверить факт высадки американской экспедиции на Луну.

Отметим, Федеральная космическая программа по изучению Луны предусматривает запуск к спутнику Земли пяти космических станций. Космические аппараты будут запускать с космодрома «Восточный» с 2021 по 2025 год.