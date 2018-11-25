Москва, 26 ноября, 2018, 01:15 — ИА Регнум. Корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» задержаны за нарушение российской границы. Против них применялось оружие, сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Andshel Российский пограничный корабль

Утром 25 ноября три украинских корабля пересекли государственную границу РФ и взяли курс на Керченский пролив, совершая опасные маневры и игнорируя законные требования российских властей. Провокация привела к закрытию пролива для гражданских судов.

Вечером того же дня, отмечают в ФСБ, украинские корабли вновь предприняли провокацию в пределах российской акватории, при этом реакции на требование остановиться не последовало. С целью принудительной остановки в отношении кораблей ВМС Украины было применено оружие.

Читайте также: ФСБ: Три корабля ВМС Украины вторглись на территорию России

В результате все три корабля задержаны в территориальных водах России в Чёрном море. Трое украинских военнослужащих ранены, им оказана медицинская помощь. По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.

В ведомстве подчеркнули, что прежде украинские военные корабли мирно проходили через российскую акваторию и Керчь-Еникальский канал в соответствии с требованиями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командование ВМС ВС Украины сообщило об обстреле и «захвате» российским спецназом трех кораблей. В связи с инцидентом российские боевые самолеты были направлены на патрулирование в район Крымского моста.

Читайте также: ВМС Украины обвинили РФ в захвате своих кораблей в Керченском проливе