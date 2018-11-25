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ФСБ: Три корабля ВМС Украины вторглись на территорию России

Политика

Украинские суда идут к Керченскому проливу

ФСБ: Три корабля ВМС Украины вторглись на территорию России
Ministry of Defense of Ukraine
ВМС Украины

Симферополь, 25 ноября 2018, 11:07 — REGNUM  Три корабля военно-морских сил Украины вероломно пересекли государственную границу Российской Федерации и движутся в сторону Керченского пролива. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба крымского пограничного управления Федеральной службы безопасности России.

Сообщается, что в 7:00 по московскому времени три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации и неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря России. Подчеркивается, что украинские корабли нарушили статьи 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, которые определяют право прибрежного государства на обеспечение безопасности.

ФСБ напомнила, что в Керченском проливе, куда направляются украинские корабли, действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соотвествии с графиком, утверждённым капитаном российского морского порта.

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