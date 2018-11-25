Киев, 25 ноября, 2018, 23:17 — ИА Регнум. Спецназ Российской Федерации якобы захватил в Керченском проливе три корабля Военно-морских сил (ВМС) Украины, устроивших провокацию. Об этом сообщает командование ВМС ВС Украины на странице в соцсети Facebook.

Ministry of Defense of Ukraine ВМС Украины

«Корабли («Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу») захвачены спецназом РФ», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 25 ноября морскую границу Российской Федерации незаконно пересекли три военных судна Украины, направлявшиеся к Керченскому проливу. Движение гражданских судов по Керченскому проливу в целях безопасности было временно закрыто.

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