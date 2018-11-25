ВМС Украины сообщили об обстреле кораблей российскими катерами

Киев, , 22:25 — REGNUM Огонь по корабельной группе Военно-морских сил (ВМС) Украины, устроившей провокацию в Керченском проливе, якобы открыли катера погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает командование ВМС ВС Украины на странице в соцсети Facebook.

«Катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС ВС Украины, — говорится в сообщении. — Поврежден малый бронированный артиллерийский катер «Бердянск».

Отмечается, что катер «Бердянск», получивший повреждения, потерял ход.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 г. корабли ВМС Украины в Черном море, взявшие курс на Керченский пролив, без предупреждений вторглись в территориальные воды Российской Федерации.

Движение гражданских судов по Керченскому проливу было закрыто в целях безопасности.

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