Алеппо, Сирия, 25 ноября, 2018, 08:08 — ИА Регнум. 107 человек в сирийском городе Алеппо пострадали в результате обстрела снарядами, содержащими отравляющее вещество, сообщает 25 ноября агенство SANA.

(сс) Freedom House После атаки

По предварительным данным, снаряды были начинены хлором. Более всего от них пострадали жители квартала Эль-Халидия в районе улицы аль-Нил. Обстрел вели террористические группировки, находящиеся в зоне дислокации Идлиб.

При этом первые признаки отравления жители Алеппо почувствовали не сразу. У многих жителей первые признаки отравления появились только через два часа после обстрела города. Пострадавшие продолжают поступать с симптомами удушья в больницы города, где им оказывается медицинская помощь.

Отмечается, что среди пострадавших много женщин и детей. Жители Алеппо поступают в больницу с признаками отравления разной степени тяжести. Многим из них потребовалась интенсивная терапия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Алеппо после химической атаки прибыли российские военные химики. Они оказывают помощь пострадавшим и наблюдают за обстановкой в районе обстрела.