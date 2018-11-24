Санкт-Петербург, 25 ноября, 2018, 00:38 — ИА Регнум. Младенец с тяжелым заболеванием доставлен санитарным рейсом МЧС из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-центр главного управления МЧС по Петербургу.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Отмечается, что ребенок нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Спецборт приземлился в «Пулково» днем 24 ноября.

В полете малыша сопровождали специалисты отряда «Центроспас» МЧС России и центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ. В «Пулково» пациента приняла карета скорой помощи, доставившая его в медицинский центр имени Владимира Алмазова.

О заболевании ребенка в сообщении не говорится. Центр Алмазова был основан в 1980 году как научно-исследовательский институт кардиологии.

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