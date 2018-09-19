Систему смс-предупреждений о ЧС в Петербурге усовершенствуют

Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM Работу системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в Санкт-Петербурге рассмотрят на ближайшем заседании комиссии при правительстве города по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Об этом говорится в ответе вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова на запрос депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексея Цивилева («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, депутат в своем обращении высказал недовольство тем, как работает система оповещений о неблагоприятных и опасных природных явлениях. Поводом стало недостаточное, по мнению Цивилева, информирование петербуржцев о штормовом ветре 20−21 августа текущего года. Тогда порывом ветра сорвало леса у здания Главного штаба, были травмированы три человека.

По данным Цивилева, СМС-уведомления получают только абоненты операторов «МегаФон» и Yota, а пользователи операторов «Билайн», МТС и «Теле2» оповещений МЧС не получают. Зачастую оповещения приходят не оперативно, пожаловался депутат.

Как оказалось, работа комплекса «Безопасный город», системы единого телефона оперативных служб 112 и других городских систем оповещения обсуждалась упомянутой комиссией в Смольном 17 августа, за три дня до тревожных событий, на которые ссылается депутат.

«Учитывая актуальность затронутой Вами тематики, вопрос о совершенствовании смс-оповещения и информирования населения включен в повестку дня очередного планового заседания комиссии в декабре 2018 года», — сообщил Александр Говорунов, исполнявший обязанности губернатора на момент ответа депутату.

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