Орел, 24 ноября, 2018, 21:16 — ИА Регнум. В Орловской области столкнулись три транспортных средства — автобуса, автомобиль и фура. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

57.мвд.рф Авария

Авария произошла в субботу, 24 ноября, в районе 8 км автодороги «Орел — Тамбов». По предварительным данным, в результате инцидента погибли 4 человека.

«На месте ДТП работали силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона», — говорится в сообщении.

Причины аварии пока неизвестны.

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