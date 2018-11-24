Ракка, Сирия, 24 ноября, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Акции протеста местного арабского населения против присутствия Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, прошли в населенном пункте Аль-Кашра на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Причина возникновения волнений пока неизвестна.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Ранее ИА REGNUM сообщало о протестных выступлениях арабов в городе Аль-Шаддади провинции Хасака. Причиной их стал обстрел из пушки ЗУ-23−2 жилого дома во время учебных стрельб курдской полиции безопасности «Асайиш», в результате которого пришлось ампутировать руку местному жителю, ранения получили и двое его сыновей.

Кроме этого, массовые выступления протеста арабского населения прошли в городе Ракка, столице одноименной провинции Сирии. Раздражение местных жителей вызвали действия патруля Сирийских демократических сил, который избил подростка-араба. Бойцы СДС также совершали сексуальные домогательства к местным женщинам.

В Ракке жители перегородили улицы баррикадами, подожгли автомобильные шины. Местные мужчины, вооружившись битами, начали охотиться за членами СДС на территории города. Повсеместно раздаются призывы к Сирийским демократическим силам покинуть город.

Военные эксперты ранее отмечали, что одним из условий возвращения под контроль сирийского правительства территорий, удерживаемых Сирийскими демократическими силами при поддержке сил коалиции во главе США, является переход на сторону Дамаска местных арабских племен.

Племена в Сирии всегда были мощной силой, с которой считались. Даже сирийские службы безопасности старались избегать с ними острых конфликтных ситуаций.