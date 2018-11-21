В сирийской провинции Хасака вспыхнули протесты против присутствия США

Дамаск, , 00:10 — REGNUM В районах с преимущественным проживанием арабского населения на территории, подконтрольной союзным США Сирийским демократическим силам, нередко вспыхивают акции протеста. 19 ноября массовые протесты прошли в городе Аль-Шаддади сирийской провинции Хасака.

Местные жители выступили против присутствия в городе военных США и курдских отрядов Народных защитников, которые составляют основу Сирийских демократических сил.

По информации местных источников, искрой для протестных выступлений стали ранения, полученные местными жителями в результате попадания снарядов ЗУ-23−2 в жилой дом во время учебных стрельб курдской полиции безопасности «Асайиш». У местного жителя Хусейна Хаири ампутировали руку, также были ранены его двое сыновей.

Местное население призвало закрыть стрельбище и тренировочный лагерь Сирийских демократических сил рядом с городом, прекратить принудительную мобилизацию в ряды СДС, а также освободить из тюрем арестованных местных жителей. В ходе протестов демонстранты заблокировали дороги, жгли автомобильные покрышки и портреты лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана.

Следует заметить, что местное население, в том числе, напугано возможной военной операцией турецкой армии против курдских вооруженных отрядов и хочет избежать ведения каких-либо боевых действий на своей территории.

ИА REGNUM ранее сообщало о заявлении лидеров арабских племен сирийских провинций Дейр-эз-Зор и Ракка, в котором они призвали своих собратьев арабов бороться против поддерживаемых США Сирийских демократических сил.