Москва, 24 ноября, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Следы техники, оставшиеся на поверхности Луны, могут выступать в качестве неопровержимого доказательства высадки американских астронавтов. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил космонавт Сергей Рязанский, комментируя заявление руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Nasa.gov След на луне

«У меня, например, нет сомнений, — сказал он. — Я точно знаю, что были (американцы на Луне)».

По его словам, доказать это довольно несложно, так как «наверняка остались следы, наверняка есть и остатки посадочных модулей, роверов, и прочего».

Как передавало ИА REGNUM, 23 ноября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения компании «Российские космические системы» заявил, что госкорпорация собирается проверить, были ли американцы на Луне.

Читайте также: Рогозин: Роскосмос проверит, летали ли американцы на Луну