Краснодар, 23 ноября, 2018, 10:32 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей в Краснодарском крае погибли три человека, сообщает 23 ноября пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания После аварии

По данным ведомства, ДТП произошло на 2 км автодороги Белый — Темрюк — Краснодар. Водитель Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. В результате погибли оба водителя и пассажирка Toyota. Еще один пассажир японского автомобиля госпитализирован в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее три человека погибли в массовом ДТП на территории Каневского района Краснодарского края.

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