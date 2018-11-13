На Кубани в массовом ДТП погибли три человека

Краснодар, , 12:45 — REGNUM Три человека погибли в массовом ДТП на территории Каневского района Краснодарского края утром 13 ноября.

По информации портала «Новая Кубань», авария произошла около 07:45 на третьем километре дороги Каневская — Приморский. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2115 на заснеженной дороге на высокой скорости столкнулся с автомобилем ГАЗель, после чего фургон въехал грузовик Hyundai. В результате аварии погибли три человека, находившиеся в автомобиле ВАЗ, еще один пассажир той же машины доставлен в больницу с травмами.

Отметим, что в ночь на 13 ноября в Краснодаре и ряде районов края выпал первый снег, который привел, в частности, к нескольким авариям и образованиям заторов.