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На Кубани в массовом ДТП погибли три человека

Происшествия

Причиной могли стать погодные условия

Краснодар, 13 ноября 2018, 12:45 — REGNUM  Три человека погибли в массовом ДТП на территории Каневского района Краснодарского края утром 13 ноября.

По информации портала «Новая Кубань», авария произошла около 07:45 на третьем километре дороги Каневская — Приморский. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2115 на заснеженной дороге на высокой скорости столкнулся с автомобилем ГАЗель, после чего фургон въехал грузовик Hyundai. В результате аварии погибли три человека, находившиеся в автомобиле ВАЗ, еще один пассажир той же машины доставлен в больницу с травмами.

Отметим, что в ночь на 13 ноября в Краснодаре и ряде районов края выпал первый снег, который привел, в частности, к нескольким авариям и образованиям заторов.

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Дорожно-транспортные происшествия
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