Рим, 23 ноября, 2018, 03:05 — ИА Регнум. Первое место в рейтинге доверия к мировым лидерам, опубликованного Институтом Милтона Фридмана в Италии (Istituto Milton Friedman), занял председатель КНР Си Цзиньпин.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Второе место принадлежит президенту России Владимиру Путину. На третьей строчке оказалась федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, американский президент Дональд Трамп — на четвертой. Пятерку замыкает глава Франции Эммануэль Макрон.

Авторы исследования ориентировались на популярность лидера среди его сограждан и на мировые рейтинги (Forbes, Time).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным свежего опроса «Левада-центра», за Путина на текущий момент как за президента проголосовали бы 56% российских граждан.

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