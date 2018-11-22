Москва, 22 ноября, 2018, 13:04 — ИА Регнум. За последние 10 лет в России смертность в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) сократилась фактически вдвое. Об этом заявил начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Олег Понарьин на площадке «Транспортной недели» в Москве, сообщили в Росавтодоре.

NettoFigueiredo Авария

За 10 месяцев 2018 года количество ДТП на федеральных трассах снизилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

«Положительная динамика — это результат комплексной работы ГИБДД и подведомственных Росавтодору учреждений в регионах. Уделяется повышенное внимание обеспечению безопасности всех участников дорожного движения», — отметил Понарьин.

По его словам, задача ГИБДД в будущем — «не просто ликвидировать все очаги аварийности, а не допустить появления новых». На это направлена программа «Безопасность дорожного движения». Еще одна важная задача — совершенствование условий движения для транспорта и пешеходов.

Читайте также: Аварийность на федеральных трассах России снизилась на 6%

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проходит международный форум и выставка «Транспорт России». На форуме обсуждаются вопросы модернизации транспортного парка, всей отраслевой инфраструктуры в России.

Ранее на эту тему: Путин поприветствовал участников форума «Транспорт России»