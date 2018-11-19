Аварийность на федеральных трассах России снизилась на 6%

Москва, , 12:27 — REGNUM В России за январь-октябрь 2018 года на федеральных трассах количество ДТП сократилось на 6%. Число погибших в автомобильных авариях снизилось на 27%, пострадавших — на 22%, сообщили в Росавтодоре.

Такой результат достигнут за счет того, что ведомства предпринимает меры по снижению аварийности на трассах. Так, на автодорогах России размещено 1400 новых дорожных знаков, построены пешеходные переходы. На 463 км автодорог установлены линии электроосвещения.

С начала 2018 году на федеральных трассах установлено 240 км металлического барьерного ограждения. Кроме того, на автодорогах количество светофоров увеличилось на 346 объектов, из них 128 — с кнопкой вызова для перехода пешеходов.

Подробнее: Росавтодор намерен в 2 раза снизить число ДТП на федеральных трассах

Как сообщало ИА REGNUM, Росавтодор намерен в 2 раза снизить число ДТП на федеральных трассах. К 2021 году планируется установить на федеральных трассах более 1000 комплексов фотовидеофиксации.

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