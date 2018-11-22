Москва, 22 ноября, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Примерно 50% строительных проектов, поступающих на госэкспертизу, не годятся и отправляются на доработку. Об этом 22 ноября заявил председатель наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин на совещании организаций госэкспертизы.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

Степашин выразил озабоченность низким качеством проектирования в строительной сфере. Такая ситуация наблюдается многие годы.

В среднем около половины проектов не годятся вообще. Большинство проектов нуждаются в доработке, при этом многие — даже в комплексной переработке.

Фонд содействия реформированию ЖКХ был создан в 2007 году для финансовую поддержки капремонта многоквартирных домов, расселения аварийного жилья и модернизации коммунальной инфраструктуры.

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