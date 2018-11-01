Российские проекты получили награды в международном конкурсе

Москва, , 11:12 — REGNUM Проекты финансово-строительной корпорации «ФСК «Лидер» стали победителями международной премии European Property Awards. Наивысшую оценку среди российских участников престижного конкурса получили UP-квартал «Скандинавский» (Мытищинский р-н, д. Бородино) и дом премиум-класса «Дыхание» (Москва, Тимирязевский р-н).

Как сообщили в пресс-службе компании, UP-квартал «Скандинавский», который спроектирован шведским архитектурным бюро Semrén & Månsson, стал победителем в номинации «архитектура многоквартирных домов» (Architecture Multiple Residence), а дом «Дыхание», созданный при участии бюро Филиппа Старка YOO inspired by Starck, — в номинации «интерьеры общественных пространств» (Leisure Interior).

Это не первый раз, когда проекты ФСК «Лидер» удостаиваются высокого звания на European Property Awards. В минувшем году UP-квартал «Римский» отмечен международным жюри как один из самых интересных российских проектов с яркой авторской архитектурой. В 2016 году дом «Дыхание» стал победителем в номинации «архитектура высотных зданий» (Residential High Rise Architecture) среди российских проектов.

«Для нас это значимая награда. Признание международным сообществом наших проектов является доказательством соответствия современным стандартам строительства, архитектуры и дизайна. С каждым годом конкуренция становится выше, количество достойных проектов растет. При выборе победителя члены жюри оценивают не только предоставленную документацию и визуализацию проекта, но также запрашивают образцы материалов и другие данные, позволяющие всесторонне оценить проект», — отмечает PR-директор ФСК «Лидер» Екатерина Самородова.

European Property Awards — одна из самых авторитетных международных премий в сфере жилой и офисной недвижимости Европы. Основными критериями выбора проектов являются оригинальность архитектуры, соответствие стандартам безопасности, функциональность планировок, инфраструктура. В состав жюри входят эксперты из разных сфер девелоперского бизнеса: от архитекторов и строителей до дизайнеров интерьера и маркетологов.