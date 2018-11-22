Москва, 22 ноября, 2018, 10:58 — ИА Регнум. В России за десять месяцев 2018 года количество граждан, не погасивших долг за услуги ЖКХ по решению суда, выросло более чем на 20%. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

Отмечается, что общее число «злостных неплательщиков» с начала 2018 года достигло 29,2 тысяч человек.

«По состоянию на 1 ноября 2018 года задолженность этих граждан за услуги ЖКХ составила около 1,63 млрд. рублей, увеличившись за 2018 год на 27,3%», — отметили в НБКИ.

Также в бюро сообщили, что средний размер их долга составляет около 45 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября стало известно, что в третьем квартале 2018 года количество потенциальных банкротов среди граждан России достигло 3,6 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года число граждан, приблизившихся к состоянию банкротства, выросло на 20%.

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