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Количество потенциальных банкротов в России выросло до 3,6 млн человек

Экономика

Долг несостоятельных граждан страны за минувший год вырос на 28%

Москва, 7 ноября 2018, 11:36 — REGNUM  В третьем квартале 2018 года количество потенциальных банкротов среди граждан России достигло 3,6 млн. Об этом со ссылкой на данные Национального центра банкротств пишут «Известия».

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года число граждан, приблизившихся к состоянию банкротства, выросло на 20%. Долг несостоятельных граждан страны за минувший год вырос на 28% — до 39,61 млрд рублей, говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, только за первый квартал 2018 года задолженность за оплату ЖКХ в России по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросла на 5,3% и достигла 1,4 трлн рублей.

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Банкротство физических лиц
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