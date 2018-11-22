Севастополь, 22 ноября, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Депутат севастопольского Заксобрания Алексей Чалый раскритиковал руководство исполнительной власти города, выразив надежду на скорую отставку губернатора. Своё заявление политик сделал 21 ноября в эфире местного телеканала «НТС».

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

"То, что делаете вы и ваша команда за последний год по нормам человеческой морали можно квалифицировать как «подлость». И вам жить с этим «крестом», пока вы отсюда не уедете — я надеюсь, что это произойдёт скоро», — отметил Чалый.

Далее он обратился к депутатам, чиновникам, журналистам, которые поддерживают губернатора.

«Поддержка подлости — это тоже подлость. Он уедет — вы останетесь. Вам с этим жить рядом с вашими соседями, родственниками, друзьями», — подчеркнул депутат.

В правительстве Севастополя уже отреагировали на заявление Чалого: вице-губернатор Севастополя Илья Пономарёв вызвал бывшего спикера ЗС на теледебаты.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что власти города-героя должны найти общий язык и работать в единой команде, иначе в отношении местного руководства будут сделаны соответствующие оргвыводы.

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20 ноября парламент Севастополя принял закон о бюджете на 2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 годов с поправками депутатов, которые не устроили правительство города. В ответ губернатор пообещал наложить вето на данный закон, поручив департаменту финансов Севастополя готовится вступить в 2019 год без утверждённого бюджета.

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