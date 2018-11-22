Москва, 22 ноября, 2018, 08:49 — ИА Регнум. В России уровень счастья граждан в последнее время находится на максимальных отметках. По данным опроса, счастливыми в целом себя считают 84% опрошенных. В мае 2018 года об этом говорили 83%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

PIRO4D Счастье. Клевер. Божьи коровьки

Прежде всего, люди чувствуют себя счастливыми, потому что имеют семью, хорошее здоровье и работу. При этом значимость семьи выросла с 30% в марте до 33% в ноябре 2018 года. Увеличилась доля тех, кто радуется жизни, потому что всё хорошо со здоровьем — с 16% до 21%. Для 15% респондентов счастье — это стабильная работа и дети.

Отмечается, что оптимистично смотрят на жизнь и считают себя более счастливыми люди с высоким материальным положением (94%). Менее позитивно смотрят на жизнь люди с низким достатком (66%). 32% граждан РФ заявили, что в их окружении в основном преобладают счастливые люди.

Опрос проведен 14 ноября. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет методом интервью по телефону. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, почти половина жителей России (43%) считает, что большинство окружающих их людей счастливы. 37% видят вокруг себя несчастливых людей. Самый главный «рецепт счастья» — это здоровье своё и близких людей (33%) и семейные отношения (21%).

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