Жители России дали свой «рецепт» счастья

Москва, , 08:13 — REGNUM Почти половина жителей России (43%) считает, что большинство окружающих вас людей счастливы. 37% видят вокруг себя несчастливых людей. Самый главный «рецепт счастья» — это здоровье своё и близких людей (33%) и семейные отношения (21%). Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Материальный достаток по частоте упоминания граждан РФ о понятии «что такое счастье» оказался на третьем месте (18%), благополучие в семье, благополучие детей — на четвертом (15%). Процветание страны, стабильность, справедливость, душевное спокойствие и работу назвали 5%.

53% опрощенных считают, что счастье зависит от самоощущения человека, 36% — что от внешних обстоятельств. Чаще всего ощущение счастья у граждан возникает, когда рядом с ними родные и друзья (19%).

С возрастом жители России ощущают себя менее счастливыми. Так, если среди молодежи 18−30 лет счастлив каждый четвертый человек, то к 46−60 годам доля таких людей снижается до 12%, после 60 лет — до 10%.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 7 октября 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 83% жителей России в целом считают себя счастливыми. Недовольство, отмечают социологи, в основном связано с материальными проблемами.

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