Лондон, 21 ноября, 2018, 20:22 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть начали восстановление после резкого спада, 21 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту нефть марки Brent подорожала на 51 цент до $63,04 за баррель. Нефть WTI выросла в цене на 96 центов до $54,39 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября цены на нефть Brent и WTI рухнули более чем на 7%. Цены снижались до минимальных значений за два года.

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