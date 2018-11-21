Нью-Йорк, США, 21 ноября, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Основные индексы Уолл-стрит растут через час после открытия торгов, 21 ноября передает агентство Reuters.

Dow Jones

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 99,16 пункта (0,41%), до 24 564,80 пункта, индекс S&P 500 вырос на 14,14 пункта (0,54%), до 2656,03 пункта, индекс Nasdaq вырос на 65,04 пункта (0,94%), до 6 973,87 пункта.

На настроении рынка сказалась «коррекция» нефтяных цен после резкого падения 20 ноября.

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