ФРС и Apple «обрушили» Уолл-стрит

Нью-Йорк, США, , 00:07 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит рухнули на 1,5−3% в ответ на потери Apple и заявления Федеральной резервной системы США, 19 ноября передает агентство Reuters.

К окончанию торгов индекс Dow Jones упал на 391,7 пункта (1,54%), до 25 021,52 пункта, индекс S&P 500 упал на 41,9 пункта (1,53%), до 2694,37 пункта, индекс Nasdaq упал на 195,74 пункта (2,7%), до 7052,14 пункта.

Падение рынка началось с падения курса акций Apple и всего «высокотехнологичного» сектора и продолжились после заявлений представителя ФРС Джона Уильямса о намерении ведомства повысить базовую процентную ставку.

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