Москва, 21 ноября, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Предложенные депутатами новые правила получения лицензий на приобретение оружия — это подход к проблеме не с того конца, считает руководитель направления «Сейфы» компании ПРОМЕТ Максим Евстропьев.

Defense.gov Охотничье ружье

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект, подготовленный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой («Единая Россия»), предполагает, что граждане в возрасте от 18 до 21 года, не служившие в армии и не относящиеся к категории тех, для кого охота является «традиционным образом жизни», для получения билета и лицензии должны будут принести характеристику с места работы и справку о доходах. Также им нужно пройти собеседование с сотрудниками Росгвардии, в ходе которого те решат, нужны ли дополнительные проверки.

«Радует, что законотворцы обратили внимание на проблему. Но, на мой взгляд, начали не с того конца. Ни для кого не секрет, что ужесточение любых правил иногда приводит к увеличению коррупционной составляющей.

Во-первых, большой вопрос в том, насколько исполнение нововведений будет контролироваться, особенно в регионах. Во-вторых, когда говорят о тенденции к массовым расстрелам, вспоминают последний инцидент, в данном случае с керченским стрелком.

Но по статистике преступлений, совершенных с использованием лицензионного оружия в разы меньше, чем с оружием, полученным преступным путем. Большая часть оружия, попавшего на черный рынок, — это оружие, которое было украдено, а большая часть несчастных случаев с детьми, которые получили доступ к оружию, связаны с небрежным хранением оружия.

Так вот, по моему мнению, нужно начинать с того, чтобы ограничить доступ к оружию лицам, в чьи руки оружие никоим образом не должно попасть. Очень надеемся, что чиновники перестанут изобретать велосипеды и усложнять жизнь ответственным владельцам оружия и обратят внимание на действительно работающие способы повышения общественной безопасности», — заявил Максим Евстропьев.

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