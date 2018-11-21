Нужна личная ответственность врачей за выдачу лицензий на оружие – эксперт

Санкт-Петербург, , 11:53 — REGNUM Предложенные депутатами новые правила получения лицензий на приобретение оружия логичны, главное, чтобы собеседования с сотрудниками Росгвардии и медицинские проверки не становились формальностью, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 21 ноября, глава ассоциации предприятий охраны и безопасности «Армада» Вадим Кожевников, комментируя законопроект о новых правилах получения охотничьего билета и лицензии на приобретение оружия.

Как сообщалось ранее, законопроект Ирины Яровой предполагает, что граждане в возрасте от 18 до 21 года, не служившие в армии и не относящиеся к категории тех, для кого охота является «традиционным образом жизни», для получения билета и лицензии должны будут принести характеристику с места работы и справку о доходах, а также пройти собеседование с сотрудниками Росгвардии, в ходе которого те решат, нужны ли дополнительные проверки.

Введение новых требований для покупки оружия вполне обоснованно. Россия — не та страна, где оружие стоит продавать открыто. Уровень этой культуры у нас пока не очень высок. Повышение порога до 21 года логично, в этом возрасте человек уже совершает свои поступки более осмысленно. Очень справедлива и поправка в отношении традиционного образа жизни.

Самое главное — чтобы собеседования не становились формальностью. Сейчас зачастую к вопросу подходят так: если человек «ранее не замечен», значит, он нормален. А как он мог быть «ранее замечен» в таком возрасте? Он же не госслужащий и доступа к государственной тайне не имеет, никаких поводов ходить в психоневрологический диспансер у него могло и не быть.

Должна быть персональная ответственность врачей за те справки, которые позволяют человеку получить лицензию. Врачи должны быть ответственны за свою деятельность. И это стимулировало бы менее формальный подход к вопросу, — отметил Кожевников.