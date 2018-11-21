Махачкала, 21 ноября, 2018, 15:19 — ИА Регнум. В отношении начальника отделения специальных таможенных процедур Махачкалинского таможенного поста возбуждено уголовное дело. Мужчина был задержан при получении взятки, сообщили ИА REGNUM 21 ноября в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.

Взятка

В начале ноября 2018 года, по версии следствия, злоумышленник получил от владельца автомобиля «Lexus» 55 тысяч рублей. Деньги сотрудник таможни потребовал за якобы оказанное содействие в снятии ограничений на транспортное средство, в оформлении таможенного транзита и оплаты расходов на него. На самом же деле полномочия злоумышленника не касались этой сферы и оказать содействия он попросту не мог. В момент передачи денег таможенник был задержан сотрудниками дагестанского управления ФСБ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года фигурантом уголовного дела стал начальник отдела специальных таможенных процедур Магарамкентского таможенного поста Араз Галимов. В ходе обысков у него в рабочем кабинете было обнаружено более миллиона рублей. Помимо этого, у таможенника были изъяты средства в долларах США, сумма которых не называлась.

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