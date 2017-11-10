Поборы и очереди на таможне: в Дагестан прибыло руководство ФТС России

Махачкала, , 10:35 — REGNUM Ситуацию на таможенных постах в Дагестане взяли под контроль власти республики и Федеральная таможенная служба. Прохождение таможенного контроля на таможенно-логистическом терминале «Виадук» и Магарамкентском таможенном посту должно быть упорядочено с помощью специально созданной рабочей группы из представителей всех заинтересованных структур.

Такое решение было принято на встрече с врио главы Дагестана Владимира Васильева и заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России Андрея Струкова. В мероприятии также участвовали начальник Северо-Кавказского таможенного управления Агепсим Ашкалов, начальник Дагестанской таможни Руслан Яхъяев, начальник Управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы РФ Франц Августинов и вице-премьеры Рамазан Джафаров и Шамиль Исаев.

Как заверил Андрей Струков, ситуация на таможенных постах в Дагестане находится под контролем. Руководство ФТС и СКТУ будет и дальше «внимательно следить за ней, делать все для того, чтобы подобных ситуаций не возникало».

Как подчеркнул Владимир Васильев, смысл в увеличении проверок контролирующих органов будет лишь тогда, когда будет налажена система прохождения груза. Он также отметил, что для того чтобы водители имели четкое представление о процедуре прохождения таможни, необходимо информацию с этими требованиями поместить в открытом доступе.

Врио главы Дагестана не отрицает, что «тема коррупции присутствует». Но с ней можно и нужно бороться, для чего работают спецслужбы и правоохранительные органы. Нужно также избавить госслужащих и таможенников, в том числе, от стремления брать взятки с помощью проверки соответствия их доходов расходам. Это не потребует больших затрат, а профилактикой будет хорошей, подчеркнул Васильев.

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Между тем на сайте Северо-Кавказского таможенного управления появилось сообщение пресс-службы о том, что при проверке информации о ситуации на российско-азербайджанской границе на пункте пропуска МАПП Яраг-Казмаляр установлено, что «возросшая интенсивность ввоза сезонной плодоовощной продукции не привела к образованию очередей на пункте пропуска».

Тем не менее, по информации пресс-службы, сегодня, 10 ноября, состоится встреча представителей Северо-Кавказского таможенного управления и ГТК Азербайджанской Республики для обсуждения вопросов по организации равномерной двусторонней пропускной системы.

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Как сообщало ИА REGNUM , в конце октября на таможенном терминале «Виадук» Магарамкентского района Дагестана скопилась многокилометровая очередь из большегрузов. Дальнобойщики организовали акцию протеста против незаконных поборов со стороны таможенников и представителей фитосанитарной службы. Российских водителей поддержали их коллеги из Азербайджана.

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев направил в пункт пропуска вице-премьера Рамазана Джафарова. Он доложил, что уже 7 ноября обстановка на пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» на российско-азербайджанской границе стабилизировалась. Работа таможенного поста идет в штатном режиме, информация о поборах со стороны таможенников проверяется.