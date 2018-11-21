Бор, Нижегородская область, 21 ноября, 2018, 03:39 — ИА Регнум. В Нижегородской области набирает обороты скандальная история, в которой фигурирует 88-летний ветеран Великой Отечественной войны, инвалид первой группы Анна Левина. Пенсионный фонд РФ через суд потребовал вернуть свыше 40 тыс. рублей компенсационной выплаты по уходу, мотивируя тем, что пожилая горожанка три года живёт в пансионате. Не смутило истца и то, что частный пансионат оплачивает дочь Левиной — по 1 тыс. рублей в сутки против 1,2 тыс. рублей выплат от государства в месяц. Суд иск удовлетворил, но решение пока не вступило в законную силу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Депутат Госдумы РФ (фракция ЛДПР) Александр Курдюмов на своей странице в соцсетях пишет, что «дело очень странное», ведь «в фонде заранее знали об этой ситуации, да и сама пенсионерка не обязана была сообщать об этом, поскольку государство не несёт никаких дополнительных расходов».

"Пенсионный фонд России записал в преступники 88-летнюю нижегородку, ветерана Великой Отечественной войны, инвалида 1 группы, и лишил ее компенсационной выплаты по уходу — 1200 рублей в месяц. Более того, с неё хотят взыскать более 46 000 рублей, которые она уже получила. Суд встал на сторону истца (!). Всё дело в том, что участница ВОВ проживает в пансионате с 2015 года, который оплачивает её дочь», — пишет Курдюмов.

История произошла в городе Бор. Мировой суд удовлетворил иск отделения Пенсионного фонда о взыскании более 40 тыс. рублей ежемесячных выплат, перечисленных за три последних года. В качестве обоснования было предъявлено то, что раз 88-летняя Анна Левина с 2014 года проживает в частном пансионате, то и компенсация по уходу за престарелыми гражданами не положена. Истцов не остановило даже то, что частный пансионат оплачивает дочь женщины, да и о факте проживания, по словам дочери Анны — Эльвиры, госорганы знали давно.

В комментариях нижегородским изданиям Эльвира рассказала, что её мама в годы Великой Отечественной войны, будучи подростком, работала в тылу, но её труд был приравнен к боевым заслугам, и Анна Левина является и ветераном труда, и ветераном войны.

Пансионат стоимостью 1 тыс. рублей в день, который оплачивает дочь, потребовался, так как пожилой женщине необходим круглосуточный уход и медицинский контроль.

«Мама слабенькая, с трудом передвигается по своей комнате. Я приезжаю к ней два раза в неделю, привожу разные вкусности, любим попить вместе чайку», — цитирует дочь ответчицы издание «Нижний Новгород. Онлайн».

Решение суда Эльвира считает незаконным и планирует обжаловать, так как «такие выплаты ПФР имеет право отменить, если пожилой человек проживает в государственном учреждении», так как «получается, что человек получает двойную компенсацию», но в этом случае пожилая женщина живёт в частном пансионате, оплачиваемом дочерью.

Напомним, в Татарии в 2018 году произошёл резонансный случай, где ветеран также был вынужден бороться с системой, и только внимание, привлечённое к проблеме, помогло её решить.

92-летнему ветерану Великой Отечественной войны Юрию Величко на фоне требований долга по услугам ЖКХ угрожали коллекторы, а управляющая компания на неделю отключала электроэнергию. В результате поднятого шума, вышедшего за пределы республики, долг ветерана был закрыт властями, глава района получил выговор, а директора УК уволили.

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