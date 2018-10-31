В Татарии возбуждено дело об угрозах коллекторов 92-летнему ветерану

Казань, , 20:41 — REGNUM По факту противоправных действий неустановленных лиц в отношении 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено уголовное дело по ч. 119 УК РФ («Угроза убийством»), ч. 1 ст. 137 УК РФ («Нарушение тайны частной жизни»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Татарии.

Доследственную проверку по факту угроз коллекторов в отношении ветерана проводили по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Ранее в СМИ появилась информация, что ветеран накопил задолженность за оплату услуг ЖКХ в размере 40 тыс. рублей.

По версии следствия, некто звонил ветерану и угрожал причинением тяжкого вреда здоровью. Сведения об имеющейся задолженности неустановленные лица разместили на стенах подъезда, в котором проживает ветеран.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре долги ветерана пыталась взыскать управляющая компания путем отключения энергоснабжения. Тогда, комментируя ситуацию, ветеран отметил, что сидел без света около 10 дней. Он объяснил, что долг образовался за период 2008—2009 годов, когда в его доме проводился капитальный ремонт. В это время мужчина переехал к друзьям, счета на оплату услуг всё равно приходили. Именно эту задолженность ветеран не признает.

После того, как история ветерана попала в СМИ, власти Казани взяли ситуацию под контроль. Руководство города погасило долги ветерана, а глава управляющей компании был уволен. Однако история на том не завершилась, свою оценку ситуации планировала дать прокуратура.