Вашингтон, 20 ноября, 2018, 23:36 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео высказался в поддержку заявлений президента США Дональда Трампа о Саудовской Аравии, 20 ноября передает агентство Reuters.

Gage Skidmore Майк Помпео

Помпео пояснил, что Соединенные Штаты обязаны проводить политику, которая соответствует интересам их национальной безопасности, в том числе в отношении Саудовской Аравии и Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 ноября Трамп заявил в «Твиттере», что намерен «сохранить отношения» с саудитами, несмотря на их роль в убийстве журналиста Джемаля Хашогги.

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