Тегеран, 20 ноября, 2018, 23:14 — ИА Регнум. Иран считает «позорными» заявления президента США Дональда Трампа в поддержку Саудовской Аравии, 20 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Салман аль-Сауд

«Мистер Трамп странным образом посвящает первый абзац своего позорного заявления зверствам Саудовской Аравии, чтобы обвинить Иран во всех преступлениях, которые он может придумать. Возможно, мы также отвечаем за пожары в Калифорнии, потому что не помогали расчищать леса», — заявил в «Твиттере» глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 ноября Трамп заявил в «Твиттере», что США «сохранят отношения» с Саудовской Аравией — «великим союзником» в деле борьбы с Ираном — несмотря на убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги.

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