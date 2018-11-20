Лондон, 20 ноября, 2018, 19:54 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть обрушились более чем на 4%, 20 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Снижение цен на нефть

К настоящему моменту нефть марки Brent упала в цене на $2,72 (4,1%) до $64,07 за баррель. Минимумом сессии для «международного эталона» стали $63,36 за баррель.

Нефть марки WTI потеряла $2,48 (4,3%) и оценивается в $54,72 за баррель. В ходе торгов WTI снижалась до $53,63 за баррель.

Читайте также: МЭА: На рынке нефти — «беспрецедентная неопределенность»