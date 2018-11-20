* запрещённая в России организация

Могадишо, 20 ноября, 2018, 19:46 — ИА Регнум. Африканское командование ВС США отчиталось об успешных авиаударах по боевикам в Сомали, 20 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

Согласно заявлению военных, в результате двух авиаударов были уничтожены не менее 37 боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Утверждается, что в ходе операций гражданские лица не пострадали.

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