ВВС США уничтожили в Сомали 37 боевиков организации «Аш-Шабаб»*
* запрещённая в России организация
Могадишо, 20 ноября, 2018, 19:46 — ИА Регнум. Африканское командование ВС США отчиталось об успешных авиаударах по боевикам в Сомали, 20 ноября передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВВС США
Согласно заявлению военных, в результате двух авиаударов были уничтожены не менее 37 боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Утверждается, что в ходе операций гражданские лица не пострадали.
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