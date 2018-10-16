ВВС США отчитались о «сокрушительном ударе» по исламистам в Сомали

Могадишо, , 20:20 — REGNUM Военно-воздушные силы США отчитались о последнем ударе по боевикам «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сомали, 16 октября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению военных, в результате авиаудара вблизи общины Харардере в провинции Мудуг в пятницу 12 октября погибли 60 исламистов. Отдельно сообщается, что в ходе налета мирные жители не пострадали.

Удар 12 октября стал самым результативным из всех, что были нанесены ВВС США по группировке «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с начала 2018 года.

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