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ВВС США отчитались о «сокрушительном ударе» по исламистам в Сомали

Политика

В результате авиаудара в пятницу 12 октября были уничтожены 60 боевиков

Могадишо, 16 октября 2018, 20:20 — REGNUM  Военно-воздушные силы США отчитались о последнем ударе по боевикам «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сомали, 16 октября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению военных, в результате авиаудара вблизи общины Харардере в провинции Мудуг в пятницу 12 октября погибли 60 исламистов. Отдельно сообщается, что в ходе налета мирные жители не пострадали.

Удар 12 октября стал самым результативным из всех, что были нанесены ВВС США по группировке «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с начала 2018 года.

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Гражданская война в Сомали
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