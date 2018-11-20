Кабул, 20 ноября, 2018, 19:25 — ИА Регнум. По обновленной официальной информации, не менее 50 человек погибли в результате теракта в Кабуле, большая часть из них — мусульманские религиозные деятели, 20 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Террорист-смертник атаковал… зал, где собрались религиозные ученые, чтобы отметить день рождения пророка Мухаммеда», — сообщил представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш.

На данный момент нет информации о том, какая радикальная группировка могла совершить нападение.

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