Взрыв в столице Афганистана. Не менее 40 человек убито

Кабул, , 17:49 — REGNUM В центре столицы Афганистана прогремел мощный взрыв, от которого погибло не менее 40 человек, сообщает 20 ноября телеканал Tolo News.

Число раненых до сих пор уточняется, но уже на данный момент их более 80 человек, уточняет афганское министерство здравоохранения.

По информации телеканала, взрыв устроил смертник внутри зала, в котором проходило праздничное мероприятие в честь дня рождения пророка Мухаммеда.

Ответственность за этот взрыв ни одна из радикальных группировок на себя пока не взяла.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Афганистане, где ранее правительству страны противостояло движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), резко усложнилась после переброски в эту страну большого количества боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), спасавшихся от разгрома в Сирии.

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