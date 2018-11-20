Москва, 20 ноября, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Рубль находится под влиянием факторов снижающейся нефти и желания спекулянтов уйти в доллар США по мере приближения к важному техническому уровню 65 рублей за доллар, который уже трижды за эту осень являлся важной точкой разворота котировок пары USD/RUB, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного Финансового Центра» Ольга Прохорова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Валюта

«В фокусе внимания валютного рынка сейчас находится снижение цен на нефть, как на рисковый актив, которое происходит после вчерашних потерь фондового рынка Америки (Nasdaq Composite потерял 3%, Dow Jones и S&P500 — более 1,5%). Снижение премии за риск на фоне роста долларовых заимствований и массового перетекания инвесторских капиталов в безрисковые инструменты, такие как облигации, существенно меняют конъюнктуру долгосрочных инвестиционных стратегий, что будет сказываться негативно на валютах EM, в том числе и на российском рубле», — пояснила эксперт.

Против рубля будут работать и сообщения о возврате Минфина РФ на рынок с покупками доллара в рамках бюджетного правила. Это перспектива декабря, но она уже сейчас начнет закладываться в цены.

«В ближайшей перспективе колебания на внутреннем валютном рынке ожидаются на уровнях в 66,3−66,8 руб./доллар в верхней части диапазона, и 64,46−63,63 руб./доллар нижней части. В отношении евро уровни, скорее всего, будут на отметках в 75−77 руб./евро. В случае же укрепления целевыми отметками будут выступать уровни 73,73−74,47 руб./евро», — считает Прохорова.

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