Для рубля складывается «оптимистичная картина»

Москва, , 12:44 — REGNUM Рубль медленно и упорно продолжает теснить американский доллар и евро. Не то чтобы для этого было много причин. Скорее можно говорить о наличии факторов, традиционно влияющих на рубль отрицательно, например падение цен на нефть. Но рубль «отвязался» от нефти, поэтому значимого влияния они на рубль в настоящий момент не оказывают, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«По крайней мере, до тех пор, пока Банка России не вернется на внутренний рынок с покупками валюты для Минфина, что ожидается не ранее начала 2019 года. Санкционное затишье в американском Конгрессе, где про Россию на время просто забыли, играет на пользу укрепления российской валюты», — отметил эксперт.

Период налоговых выплат российских компаний, пик которых приходится на 26 ноября, поддерживает рубль. Все это складывается в весьма оптимистичную картину, которая способна дать рублю возможность продолжить свое наступление.

«Сегодня, 20 ноября, ожидается большой блок макроэкономической статистики по российской экономике. Пожалуй, за исключением уровня безработицы, где ожидается негативные данные — увеличение с 4,5% до 4,7%, остальная статистика (розничные продажи, цены производителей) могут придать рублю дополнительный позитив. Так что российская валюта в течение дня может торговаться еще более уверенно, чем в последние дни, к доллару США в диапазоне 65−66 и к евро 74,80−75,80», — считает Быков.

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