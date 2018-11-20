Лондон, 20 ноября, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Россия должна перестать задерживать или мешать доступу судов в Азовское море. С таким заявлением выступил британский МИД по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Foreign and Commonwealth Office МИД Великобритании

Великобритания поддержала призывы в адрес России о прекращении задержаний или помех доступу судов в Азовское море после заседания министров иностранных дел стран Европейского союза, говорится в сообщении Лондона.

По мнению британской стороны, Россия чинит препятствия работе международных и украинских судов, которые идут в украинские порты. Речь якобы идет о более чем 200 судах, однако примеров задержания их Россией в Лондоне не привели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выразила обеспокоенность ситуацией с судоходством в Азовском море и пригрозила России в ближайшее время «принять меры».

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