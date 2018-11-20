Могерини: ЕС направил «ясный сигнал» России

Брюссель, , 07:22 — REGNUM Европейский союз (ЕС), который обеспокоен в связи со сложившейся ситуацией с судоходством в Азовском море, готов в ближайшее время «принять меры» против Российской Федерации. Об этом сообщила журналистам глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

По ее словам, «чрезмерные инспекции» судов в Азовском море со стороны РФ наносят ущерб не только украинской экономике, но также судам, которые ходят под флагами стран ЕС.

«Мы (страны ЕС) направляем ясный сигнал РФ», — сказала она.

По ее словам, если ситуация не изменится в лучшую сторону, то Брюссель готов предпринять меры в «ближайшие недели или дни».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский рыболовный сейнер «Норд», на борту которого находились 10 членов экипажа, был захвачен украинскими пограничниками в Азовском море в марте 2018 года. В августе в порту Херсона был также задержан российский танкер «Михаил Погодин».

Российская Федерация в ответ на недружественные действия со стороны Украины начала проводить полные досмотры украинских судов в Азовском море, предусмотренные морским правом.

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